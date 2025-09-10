scorecardresearch
 

आज 10 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: व्यवस्था पर जोर रखेंगे, अनुशासन पर बल रखेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 10 September 2025, Leo Horoscope Today: परिजनों के साथ संवाद पर जोर बना रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विनम्र रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. स्पष्टता बनाए रखें.

सिंह - वक्त चुनौतियों का डटकर मुकाबना करने और अवरोधों को दूर करने में सहयोगी है. वाद विवाद की स्थिति से बचें. परिवार में सभी का साथ सहयोग बना रहेगा. सफेदपोश ठगों से दूर रहें. नीति नियम बनाए रखें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. बड़ी सोच बनाए रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाएं. परिजनों के साथ संवाद पर जोर बना रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विनम्र रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. स्पष्टता बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सूझबूझ और सद्व्यवहार से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों की सामान्य स्थिति रहेगी. सावधानी से कार्यां को आगे बढ़ाएंगे. रुटीन मामलों पर फोकस रखेंगे. परंपरागत कार्यां में सजगता दिखाएंगे.

धन संपत्ति-  आर्थिक कार्या में संकोच रहेगा. व्यवसाय सामान्य रहेगा. निर्णय लेने में उतावली न करें. आवश्यक जानकारियां जुटाएंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. अनुशासन पर बल रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. चर्चा में सजगता व सहयोग बनाए रहेंगे. परिवार वालों से सहकार सहयोग होगा. करीबी सकारात्मकता बनाए रहेंगे. निजी विषयों में दबाव की स्थिति में बने रह सकते हैं. व्यक्तिगत विषयों में भ्रम व बहकावे में न आएं. जल्दबाजी न करें. रिश्तों में ऊर्जा रखें.

स्वास्थ्य मनोबल-योजनाओं पर फोकस बढ़ाएं. आवश्यक कार्य साधें. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. पहल पराक्रम से बचेंगे. सक्रियता बनाए रहें. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. परिजनों की सुनें.

 

