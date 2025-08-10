आज 10 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे, सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा

सिंह - आर्थिक पक्ष सुधार पर रहेगा. धैर्यपूर्वक लक्ष्यों को साधेंगे. मित्र संबंधों में मिठास रहेगी. निजी जीवन में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रदर्शन संवार पर बना रहेगा. उद्योग व्यापार में बढ़त बनी रहेगी. बड़ी सोच से काम लेंगे. महत्वपूण्र फैसले ले सकेंगे. सहकार व सहयोग से जगह बनाएंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. साझीदारी की भावना बनाए रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. अनुभवियों से संपर्क रखेंगे. भेंट में सतर्कता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अनुबंधों में तेजी रखेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. विविध क्षेत्रों में सामंजस्य से कार्य करेंगे. प्रबंधकीय मामले आगे बढ़ाएं. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. कार्यगति बेहतर रखेंगे.

धन संपत्ति- सहकारिता के मामलों में गति आएगी. लक्ष्य की ओर गतिशीलता रखेंगे. सामूहिक विषयों में रुचि लेंगे. नेतृत्व पर जोर बनाए रखेंगे. आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में उछाल बनाए रखेंगे. भेंट संवाद में सहजता से आगे बढ़ेगे. अन्य के प्रति आदर सम्मान की भावना रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पलों को अपनों के साथ साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नही आएं. प्रेम बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यकि् प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल उूंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : सौरमंडल के मूल भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सहयोग का भाव बनाए रहें.

