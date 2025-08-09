scorecardresearch
 

आज 9 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: विभिन्न मामलों में गति लाएंगे, बड़ों की सलाह सुनेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 9 August 2025, Leo Horoscope Today: जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव बनाए रहेंगे.

सिंह - कामकाजी प्रयासों व संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश होगी. सेवाक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़ाव बढ़ाएंगे. बजट से चलेगे. पेशेवर प्रयासों को बढ़ा़वा मिलेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में समकक्षों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर संबंधों में तालमेल बना रहेगा. विभिन्न मामलों में गति लाएंगे. बड़ों की सलाह सुनेंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय अनुबंधों में धैर्य व सूझबूझ दिखाएंगे. आर्थिक व्यवस्था सहज बनाए रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे. नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. उठाईगिरी से बचें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में आदर स्नेह को बढ़ावा दें. सूझबूझ व सहयोग से संबंध संवारें. मन की बात कहने हिचक बनी रह सकती है. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचेंगे. जरूरी सूचना संभव है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. चर्चा संवाद में शामिल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. मनोबल उत्साह रखेंगे. निरंतरता व परिश्रम पर जोर होगा. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचाव रखें. संकेतों के प्रति सजग रहें.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग :  जामुनी

आज का उपाय : धर्म की रक्षा में आगे रहने वाले परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान करें. नियमपालन रखें.

