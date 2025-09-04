आज 4 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: कामकाजी परिणाम बेहतर बनाए रखें, पेशेवर वार्ताएं सफल होंगी

सिंह - पेशेवरों से संपर्क संवाद बेहतर होगा. जिम्मेदारों से किया वादा पूरा करने का दबाव रह सकता है. कार्यक्षेत्र में समय दें. विभिन्न कार्य लंबित रखने से बचें. लक्ष्य फोकस बढ़़ाए रखें. तार्किक पक्ष पर ध्यान दें. मेहनत व लगन से परिणाम संवरेंगे. वाणिज्यिक संबंधों में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में जगह बनाए रखेंगे. विपक्षियों पर अंकुश बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएं. उधार से बचें. बहकावे में न आएंगे. लोभ प्रलोभन से बचें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर स्थिति को बेहतर बनाए रखें. समकक्ष सहयोगी होंगे. उधार से बचने का प्रयास रहेगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. कामकाजी परिणाम बेहतर बनाए रखें. पेशेवर वार्ताएं सफल होंगी.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में औसत परिणाम बनेंगे. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. निवेश के प्रति सजग रहें. व्यापार में सहज वृद्धि रहेगी. सोच बड़ी बनाएं. विभिन्न मामलों में सावधानी बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- परिजनों की भावनाओं व इच्छाओं का सम्मान रखें. प्रेम में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में सतर्कता रखें. आवेश में नहीं आएं. प्रेम संबंधों में भरोसा बनाए रखें. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्र संबंध सहज रहेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखें. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान सहज रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी अनुशासन बनाए रखेंगे. रीति नीति पर जोर देंगे. मौसमी सावधानी बरतेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1 3 4

Advertisement

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. तर्क पर जोर दें.



---- समाप्त ----