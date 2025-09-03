scorecardresearch
 

आज 3 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे, करें ये खास उपाय

Aaj ka Singh Rashifal 3 September 2025, Leo Horoscope Today: लाभ बढ़त पाएगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा.

सिंह - बौद्धिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. शिक्षा संबंधी प्रयासों व तथ्यों पर ध्यान देंगे. सजगता सतर्कता से काम लेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडेंगे. निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. लाभ बढ़त पाएगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. नवीन मामलों में सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों सक्रियता आएगी. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संवार पाएगी. लाभ पक्ष ऊंचा रहेगा. लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे. प्रशासन व प्रबंधन को बल मिलेगा. जीत का भाव बना रहेगा. वित्तीय विषयों पर फोकस बढाए रखेंगे. बचत संवरेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में पहल रखेंगे. प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत बना रहेगा. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला पर फोकस होगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बुद्धि विवेक से कार्य आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग रखें.

