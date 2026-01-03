scorecardresearch
 
आज 3 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी, उद्योग व्यापार संवरेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 3 January 2026, Leo Horoscope Today: मित्र व समकक्ष मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

सिंह - आर्थिक मोर्चां पर वांछित सफलता बनी रहेगी. बड़े प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में उम्दा स्थिति बनाए रखेंगे. पेशेवर विषयों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. लाभ संवार पर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. मित्र व समकक्ष मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य विस्तार को आगे बढ़ाएंगे. कार्योंं में सहजता बनी रहेगी. चहुंओर विकास पर बल रहेगा. कामकाजी भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. आर्थिक उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. हितकर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. वार्ताएं सफल होंगी. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. उद्योग व्यापार संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में आनंद का भाव बना रहेगा. निसंकोच गतिमान रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हित साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक संवाद में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षण बढ़ाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी.

शुभ अंक : 1 और 3
 शुभ रंग : जामुनी

आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. जल्दी उठें.

---- समाप्त ----
