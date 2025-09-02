आज 2 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: कार्यक्षेत्र में अवरोध दूर होंगे, बचत पर जोर रहेगा

सिंह - प्रिय व्यक्ति से जरूरी चर्चा करने के में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले मजबूत होंगे. मित्रों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. सीखने सिखाने पर जोर देंगे. बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्योंको तेजी से करेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. भावनात्मक बातों में सहज रहेंगे. वाणिज्यिक मामलों में रुचि बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं को उत्साह से पूरा करेंगे. करियर पर फोकस रखेंगे. अनुकूल समय का लाभ लेंगे. कारोबार में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा.

धन संपत्ति- विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी. उच्च प्रबंधन बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे. वित्तीय पक्ष संवार पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में अवरोध दूर होंगे. बचत पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- यादगार पलों की रचना हेगी. करीबियों के साथ मनोरंजक भ्रमण व यात्रा पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. प्रियजनों के विश्वास को बल मिलेगा. परिजनों से मेलजोल में रुचि रहेगी. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. निजता व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. बड़ों की सुनेंगे. सक्रिय रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा. जरूरी व कामकाज में तेजी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : बरगंडी रेड

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पहल रखें.



