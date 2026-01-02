आज 2 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: प्रतिशत ऊंचा होगा, लेनदेन में प्रभावी रहेंगे

सिंह - कारोबार में लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर जोर होगा. चर्चा संवाद में साहस रखेंगे. कार्यव्यापार बेहतर रहेगा. उन्न्नति के मौके बनाए रखेंगे. प्रबंधन में सफलता पाएंगे. श्रेष्ठ कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. सहयोग की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली बना रहेगा. नवीन अवसर बढ़ेंगे. प्रलोभन से बचेंगे. उत्साह से काम लेंगे. बड़ा सोचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन संवार पर रहेगा. करियर में अच्छा करेंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. प्रतिस्पर्धा रखेंगे.

धन संपत्ति-- हितलाभ बढ़ाने का प्रयास होगा. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान बढ़ेंगे. अनुबंध पक्ष में बनेंगे. महत्वपूर्ण मामले सधेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंध उम्मीद से अच्छे रहेंगे. भावनात्मक मामलों में संतुलन बनाए रखेंगे. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में बने रहेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. मित्र प्रसन्न रहेंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. निजी प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 4

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की साधना आराधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. दान बढ़ाएं.

---- समाप्त ----