आज 1 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों के आर्थिक विषय पक्ष में रहेंगे, करें इस रंग का प्रयोग

सिंह - प्रबंधन में संवार लाएंगे. लाभ एवं प्रभाव बनाए रखेंगे. पारिवारिक मामलों में खुशियां साझा करेंगे. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत विषयों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. व्थर्थ चर्चा का त्याग करें. सामंजस्यता से काम लें.

नौकरी व्यवसाय - कार्यक्षेत्र में परिस्थिति पर नियंत्रण बनाए रहेंगे. जिद व जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस होगा. साहस पराक्रम से सकारात्मकता बढ़ाएंगे. व्यवस्था को बल देंगे.

धन संपत्ति- उतावली में कार्य प्रभावित हो सकते हैं. आर्थिक विषय पक्ष में रहेंगे. परंपरागत कार्यव्यवसाय आगे बढ़ाने की सोच बनी रहेगी. विविध प्रयासों को पूरा करेंगे. सहज गति बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घरवालों से द्व्रेष व ईर्ष्याभाव में न आएं. परिवार से करीबी बढ़ाएं. निजी संबंध साधारण बने रहेंगे. परिजनों से संवाद बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में दबाव रह सकता है. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद का त्याग करें. अहंकार में न आएं. संबंधों का लाभ लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल उूंचा होगा.

शुभ अंक : 1 और 2

Advertisement

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. बड़ा सोचें.



---- समाप्त ----