आज 1 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए शुभ 2026 का पहला दिन, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी

Aaj ka Singh Rashifal 1 January 2026, Leo Horoscope Today: आर्थिक सकारात्मकता बढ़ेगी. पेशेवर लाभ की संभावनाएं संवरेंगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. लक्ष्य स्पष्ट रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा.

सिंह- प्रतिष्ठित लोगों से भेंट होगी. हितों के संरक्षण में आगे बने रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन पर फोकस होगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. प्रबंधन के प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. विविध कार्य पक्ष में बनेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. चर्चाओं में बेहतर रहेंगे. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रयास पक्ष में होंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार मजबूती पाएगा. शुभकारी सूचनाओं का संचार बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में स्पर्धा बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होंगी. व्यवसाय में तेजी आएगी. पेशेवर संबंध सुधरेंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगें. कामकाजी सफलता का प्रतिशत ऊंचा होगा.

धन संपत्ति- आर्थिक सकारात्मकता बढ़ेगी. पेशेवर लाभ की संभावनाएं संवरेंगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. लक्ष्य स्पष्ट रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन की बात को पूरे विश्वास से कह पाएंगे. रिश्तों में सहजता रखेंगे. सूचनाएं साझा करने पर बल रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. प्रेम प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. संबंधी सामन्जस्य बढ़ाएंगे. आपसी सहयोग में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.

वास्थ्य मनोबल-कार्यशैली संवार पाएगी. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. समता संतुलन बढ़ाएंगे. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा. जीत का भाव बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. अनुशासन रखें.

---- समाप्त ----
