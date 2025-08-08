scorecardresearch
 

आज 08 अगस्त 2025 का सिंह राशिफल (Leo Horoscope): सिंह राशि वाले रिश्तों को संतुलित रखेंगे, करें इस रंग का प्रयोग

आज 08 अगस्त 2025 का सिंह राशिफल (Leo Horoscope): मेहनत और लगन से कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. समकक्षों पर भरोसा बनाए रखेंगे. सेवा क्षेत्र एवं नौकरी में अधिक प्रभावी बने रहेंगे.

आज का सिंह राशिफल
आज का सिंह राशिफल

सिंह - कामकाजी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. समय पर कार्य करने की आदत बनाए रखें. पेशेवर संबंधां के प्रति सावधान रहेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. संवाद में संकोच बना रहेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. समय प्रबंधन व सहनशीलता बनाए रखें. कामकाज में सक्रियता दिखाएं. वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. 

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न दिखाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा. 

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : लाल गुड़हल के समान

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. प्रबंधन बढ़ाएं. 

