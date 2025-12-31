scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 31 December 2025: जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, अंधविश्वास से बचें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 31 December 2025: किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा को किसी मित्र की मदद से दूर करेंगे. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है. हिम्मत बनाए रखें.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Death

कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के सामने अपमानित किया जा सकता है.इस समय पैसों को लेकर थोड़ा सावधान रहें.कोई बड़ा जोखिम न लें.साझेदारी में साझेदार पर अंधविश्वास न करें.कुछ ऐसे रिश्ते जीवन को खोखला कर रहे हैं.जो स्वार्थवश आपसे जुड़े हुए है. ऐसे रिश्तों को सीमित करें.संभव हैं,कि किसी नई जगह पर जा कर नई शुरुआत करें.ये समय बहुत मुश्किल हैं.किंतु आने वाला समय खुशियों भरा होगा.ऐसा आपको पूर्ण विश्वास है.प्रिय के साथ बने हुए तनावपूर्ण रिश्ते अब सही होते दिख सकते हैं.नए मित्र और नए विचार आपको उत्साहित कर देंगे.नौकरी में लोगों को अपने ध्यान को केंद्रित करके कामों को करना होगा.जरा सी भी गलती कार्य की सफलता को कम पर सकती है.किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा को किसी मित्र की मदद से दूर करेंगे.पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है.हिम्मत बनाए रखें. कार्यों को पूरा करने में उदासीनता न दिखाएं.

Advertisement

स्वास्थ्य:खानपान में परहेज हृदय को स्वास्थ्य रख सकता है.उच्च रक्तचाप से भी छुटकारा मिल सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अपने खानपान का ध्यान रखें
विवादों से बचें, नए मित्र बन सकते हैं
अपना क्रोध दूसरों पर निकालकर उनके लिए परेशानियां न बढ़ाएं, धैर्य-संयम रखें
कीमती वस्तुओं को संभलकर रखें, चोरी होने की संभावना बन रही है
व्यर्थ के लोगों के साथ रिश्ते सीमित करें, पैसों को सही जगह पर खर्च करें

आर्थिक स्थिति: किसी नए व्यवसाय को शुरू करने को लेकर योजना बना सकते हैं.धन को कम खर्च करें.

रिश्ते: नए प्रेम संबंध और नई मित्रता उत्साहित कर देगी.परिवार के साथ चली आ रही अनबन को खत्म करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement