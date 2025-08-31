scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 31 August 2025: मिथुन राशि वालों को हो सकता है अचानक से धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 31 August 2025: नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं. कार्य क्षेत्र में किसी नई परियोजना की जिम्मेदारी मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता हैं. ये अवसर काफी अच्छा प्रतिफल लेकर आएगा. आपकी सांसारिक इच्छाएं अभी अधूरी हैं.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-

Cards:- Nine of cups

जीवन में सकारात्मकता आती नजर आ रही हैं. हर तरह के सांसारिक सुख की प्राप्ति के कारण पूरी तरह से तृप्त हो सकते हैं. तथा उसके चेहरे से संतोष झलक रहा हैं. इस सुख की बेला में आप इतने उत्तेजित न हो जाएं. कि आपको दूसरों के दु:खों की अनुभूति ही न हों. यदि आपके पास असीम संसाधन हैं. तो दूसरों के मदद मांगने पर मदद जरूर करें. अपने जो भी कुछ सफलता प्राप्त की हैं. उसमें दूसरों का भी सहयोग हैं. इसलिए अपनी खुशियों को खुद तक सीमित न रखकर आपको अपनी खुशी एवं संसाधनों को अपने सहयोगियों के बीच बांटना भी चाहिए. जीवनसाथी के साथ किसी नए शहर में बसने की तैयारी कर सकते हैं. वर्तमान जगह को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं. नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं. कार्य क्षेत्र में किसी नई परियोजना की जिम्मेदारी मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता हैं. ये अवसर काफी अच्छा प्रतिफल लेकर आएगा. आपकी सांसारिक इच्छाएं अभी अधूरी हैं. हो सकता हैं,कि आपकी महत्वकांक्षाएं अत्यधिक हैं. इस कारण से आप उनकी पूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं.

स्वास्थ्य: खेलते खेलते समय काफी चोट लग सकती हैं. जिस कारण चलने फिरने में तकलीफ हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े बुजुर्ग से कीमती उपहार मिल सकता हैं. हो सकता हैं,कि आपको पैतृक संपत्ति में अच्छा खासा हिस्सा प्राप्त हो जाएं.

रिश्ते: अच्छे खासे रिश्ते में तनाव आ सकता हैं. प्रिय के साथ कुछ दूरी हो सकती हैं.

 

