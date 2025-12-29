Mithun Tarot Rashifal 29 December 2025: कार्यो को पूरा करें, आलस्य से दूर रहें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Seven of wands

गलत लोगों की मित्रता से बचकर रहें.आसपास रहने वाले लोगों पर सोच समझकर विश्वास करें.एक साथ कई कार्यों को पूरा करने का प्रयास मुश्किल देगा.अपनी निर्णय क्षमता को बेहतर करें.किसी से कोई ऐसी बात न बोलें.जो सामने वाले को बुरी लग जाएं.दूसरों को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें.इससे आपके निर्णय काफी प्रभावित हो सकते है.

किसी को भावनाओं को आहत न करें.लोगों को न कहने की आदत डालें.दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की आदत कम करें.सभी को खुश रखना संभव नहीं है.अचानक से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है.किसी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है.इस समय की गई मेहनत जल्द ही अच्छे प्रतिफल लेकर आएगी.इस बात का विश्वास रखें. ईश्वर पर अपनी आस्था और विश्वास को कम न होने दें.घरेलू जिंदगी में तनाव का सामना करना पड़ सकता है.अपने अधूरे पड़े कार्यो को पूरा करें.आलस्य से दूर रहें.

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं.योगा और व्यायाम से दिनचर्या को नियमित करें.

आर्थिक स्थिति: पैसों को खर्च करते समय खरीदी वस्तु की उपयोगिता का ध्यान रखें.

रिश्ते: जो आज आपसे दूर है.उसके जाने का दुःख न मनाएं.बल्कि उनकी सुखद यादों को सजा कर रखें.

