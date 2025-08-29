scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 29 August 2025: मिथुन राशि वाले नौकरी में पाएंगे वेतन वृद्धि, सेहत का ध्यान रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 29 August 2025: कुछ अच्छे अवसर जल्द ही आपके जीवन में आ रहे हैं. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी प्राप्त हो सकती है.  अभी तक विवाह के लिए अच्छे जीवन साथी की तलाश पूरी नहीं हो पा रही थ. अब जल्द ही कुछ अच्छे प्रस्ताव आपके समक्ष आ सकते हैं.

मिथुन (Gemini):-
Cards:-Eight of wands 

यह समय आध्यात्मिक मानसिक और शारीरिक स्तर पर उन्नति का है. इस समय अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कीजिए. आप ऐसा महसूस करेंगे, कि जीवन में सब कुछ  तेजी से ऐसे बदल रहा है. जैसे आपके लिए सारे दरवाजे ईश्वर ने खोल दिया हो.  कुछ अच्छे अवसर जल्द ही आपके जीवन में आ रहे हैं.  कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी प्राप्त हो सकती है.  अभी तक विवाह के लिए अच्छे जीवन साथी की तलाश पूरी नहीं हो पा रही थ. अब जल्द ही कुछ अच्छे प्रस्ताव आपके समक्ष आ सकते हैं. जिसमें से आप सही का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं.  कुछ बदलाव इतनी तेजी से आपके सामने आ रहे हैं. कि सब कुछ बदलना मुश्किल लग रहा है ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़े.  जल्दबाजी या लापरवाही आपके कार्यों को बिगाड़ सकती है. कुछ रुके हुए कार्य जल्दी शुरू हो जाएंगे हो सकते हैं. आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. यदि कोई निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ रही है. तो जल्दबाजी न करें. अच्छे से सभी स्थितियों पर विचार कर  सही निर्णय लें. अन्यथा बाद के परिणामों में दु:ख उठाना पड़ सकता हैं. 

स्वास्थ्य: सिरदर्द के चलते आंखों की परेशानी बढ़ने लगी है. किसी अच्छे नेत्र चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: नौकरी में वेतन वृद्धि से आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ सकता हैं. बेटी की उच्च शिक्षा के लिए ऋण ले सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के जन्मदिन के उत्सव को मनाने की तैयारियां कर सकते हैं. सभी परिजनों और मित्रों के साथ अच्छे से मानने को लेकर उत्साहित हो सकते हैं. 

