Mithun Tarot Rashifal 28 August 2025: मिथुन राशि वालों पर होगी धन वर्षा, कार्यों में सफलता मिलेगी

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Queen of Cups

कुछ कमी आपके कार्यों की सफलता प्राप्ति में महसूस कर रहे हैं. ऐसा लग रहा हैं, कि आपने उतनी मेहनत नहीं की. जितनी की आप कर सकते थे. इस सफलता से आप संतुष्ट नहीं होंगे. दूसरे लोगों की राय इस विषय में अलग हो सकती हैं. आप पुनः अपनी कार्य शैली का आकलन कर सकते हैं. साथ ही कुछ बड़े बदलाव भी अपने कार्यों को लेकर करेंगे. कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या करते आए हैं. वह आपके इस बदलते स्वरूप से कुछ हैरान हो सकते हैं. आपके परिजन इस बदलाव से खुश होंगे. आप लोगों के साथ पहले से बेहतर व्यवहार करेंगे. अतीत में किसी महिला से बना संबंध सामने आने से जीवनसाथी रुष्ट हो सकता हैं. उसने आपके साथ कुछ दूरी बनाना शुरू कर दी हैं. इस समय आपके द्वारा दी गई कोई भी सफाई सामने वाले को झूठ ही लगेगी. थोड़ा धैर्य और संयम रखें. जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य हो. आप अपना पक्ष रख सकेंगे. तब तक किसी के साथ भी विवाद न करें.

स्वास्थ्य: कान में कीड़ा जाने के कारण काफी दर्द हो सकता हैं. इस स्थिति में कोई भी घरेलू उपचार न करके किसी चिकित्सक के पास जाना अच्छा रहेगा.

आर्थिक स्थिति: किसी प्रतियोगिता में पुरस्कार स्वरूप अच्छी धन राशि मिल सकती हैं. इस धनराशि का उपयोग अपनी उच्च शिक्षा के लिए करेंगे.

रिश्ते: प्रेम संबंध और परिजन इस बात को लेकर चिंतित हो रहे हैं. दोनों ही स्थिति अभी आपके विपक्ष में है.

---- समाप्त ----