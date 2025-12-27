Mithun Tarot Rashifal 27 December 2025: बिजनेस अच्छा होगा, भाषा पर नियंत्रण रखें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Emperor

पारिवारिक मामलों में निर्णय लेते समय दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें.परिवार में किसी के विवाह को लेकर चिंतित हो सकते हैं.अच्छे प्रस्तावों पर विचार कर सकते है. कार्यों के चलते कुछ दूरस्थ स्थानों को यात्रा करना पड़ सकती है.पिता की सलाह से पुश्तैनी व्यवसाय का नवीनीकरण कर सकते है. नई-नई जगह पर घूमने और उन जगहों से पुरानी चीजों को इकट्ठा करने के शौक को व्यवसाय में बदलने की इच्छा रख रहे है.इस सोच को किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ साझा कर सकते है.

एक नए अवसर ला सकता हैं.विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है.धैर्य और संयम को बनाए रखें.व्यवहार की तल्खी लोगों को प्रभावित कर सकती हैं.गुस्से और भाषा पर नियंत्रण रखें.लोगों का दिल दुखाने वाली बातें न करें.किसी को दी गई सलाह गलत हो सकती है.जिस कारण उससे विवाद हो सकता है.सामने वाले को समझाने का प्रयास करेंगे.

स्वास्थ्य: गले में लगातार खराश और सूजन बढ़ सकती हैं.जिसके कारण काफी दर्द का अनुभव होगा.

आर्थिक स्थिति: गलत कार्यों से कमाया हुआ धन गलत चीजों में ही खर्च होता है.इस तरह कमाया गया धन प्रतिष्ठा को खराब कर सकता है.

रिश्ते:परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं.

