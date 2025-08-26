Mithun Tarot Rashifal 26 August 2025: मिथुन राशि वालों को रुकी पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं, धन का निवेश कर पाएंगे

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Empress

प्रेम संबंध को विवाह तक ले आए हैं. सभी लोगों ने इस संबंध को लेकर सहमति जाता दी हैं. आप आगे बढ़कर अपने नए भविष्य की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं. सभी लोग कार्यों में आपका सहयोग कर सकते हैं. ऐसा अनुभव कर रहे हैं. जैसे कि चारों तरफ खुशियों की बहार छाई हुई हैं. इन खुशियों के लिए ईश्वर का आभार प्रकट कर सकते हैं. कुछ पुरानी मनोकामनाओं की प्राप्ति भी हो सकती हैं. जैसे जैसे कार्य समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. वैसे वैसे आपको सफलता नजदीक दिखाई दे रही हैं. कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी आपके कार्य कुशलता से काफी प्रभावित हो सकता हैं. लंबे समय से रुकी पदोन्नति मिलने की संभावनाएं अब तक होती नजर आ रही हैं. परिवार में किसी नन्हे शिशु का आगमन ढेर सारी खुशियां लेकर आ सकता हैं. सभी परिस्थितियों में खुद को मजबूती से बाहर निकाल कर आगे बढ़ेंगे. जल्द ही सफलता आपके लिए कुछ नए अवसर भी लेकर आएगी.

स्वास्थ्य: बाहर का खानपान अब आपके लिए परेशानी का कारण बनने लगा हैं. पेट दर्द के चलते कार्यों में दिक्कत हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: एक बड़े अवसर को प्राप्त करने को लेकर योजना बना रहे हैं. कुछ धन निवेश भी कर सकते हैं.

रिश्ते: विवाह के बाद जीवनसाथी का बदला हुआ रवैया आपको थोड़ी पीड़ा दे सकता हैं. सीधी बात करके इस बात को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं.

