Mithun Tarot Rashifal 23 December 2025: दिनचर्या को नियमित करें, खुद को बेहतर पाएंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 23 December 2025: उसको पूरा कर सकते है. किसी पुरानी गलती से सबक ले सकते है. अपनी कमियों को दूर करें. आगे बढ़ने के लिए खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Strength
इस समय कार्यों को पूरा करने में भाग दौड़ करना पड़ेगी. कई काय कार्य एक साथ लेने के कारण तनाव हो सकता है. मन में यदि किसी बात को लेकर उतावलापन हो रहा है. तो थोड़ा ठहर जाएं. इतनी हड़बड़ी कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती है. कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ है. उसको पूरा कर सकते है. किसी पुरानी गलती से सबक ले सकते है. अपनी कमियों को दूर करें. आगे बढ़ने के लिए खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा. किसी से वादा करते समय सोच विचार जरूर करें.  ऐसी कोई बात जिसको पूरा करने मुश्किल है. 

उसका वादा न करें. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है. कार्य क्षेत्र में आपकी काबिलियत और योग्यता का सराहा जा सकता है. नए मित्र बन सकते है. पूर्व के कार्यों का अवलोकन कर सकते है. पैसों की बचत करेंगे. इस समय किसी कार्य को पूरा करते समय अपने अहम को बीच में न लाएं. संतान की इच्छा पूरी कर सकते है. किसी मित्र से मिलने पर पुराने गिले शिकवा न करें. बातों को अच्छी यादों की तरह ले जाएं. 

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है. दिनचर्या को नियमित करें. 

आर्थिक स्थिति: नई चीजों की खरीदी पर पैसा खर्च कर सकते है. 

रिश्ते: उच्च अधिकारी से किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है.  कहीं घूमने की योजना बना सकते है. 

---- समाप्त ----
