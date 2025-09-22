scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 22 September 2025: मिथुन राशि वाले खुद पर विचारों को होने दें हावी, सेहत का रखें ख्याल

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 22 September 2025: इस समय विचारों में काफी तेजी बनी हुई है. जिस कारण किसी भी कार्य पर आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं. इसका असर आपको कार्यों की सफलता और आपकी कार्य शैली पर पड़ सकता हैं.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-
Cards:- Knight of Swords

लोगों से सुनी सुनाई बातों को अपने विचारों में शामिल न करें.  इससे आप अपने विचारों में नकारात्मकता ला सकते हैं. सामने वाला क्या कह रहा हैं, इस बात को ज्यादा ध्यान ना देना ही बेहतर साबित होगा.  इस समय विचारों में काफी तेजी बनी हुई है.  जिस कारण किसी भी कार्य पर आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं. इसका असर आपको कार्यों की सफलता और आपकी कार्य शैली पर पड़ सकता हैं. इस समय विचारों में थोड़ा नियंत्रण रखें और बेकार की बातों को अपने मस्तिष्क में जगह ना दें. अगर आप लोगों की सोच को अपने विचारों पर हावी होने देंगे. तो इसका असर आपके लिए गए निर्णयों पर बहुत ज्यादा पड़ सकता हैं. ऐसी स्थिति में आप अपने निर्णय स्वविवेक से नहीं लेंगे. बल्कि यह सोच कर लेंगे कि सामने वाला आपका निर्णय पर किस तरह प्रतिक्रिया करेगा. जल्द ही जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है. जो पहले से ही किसी टूटे हुए रिश्ते का दर्द लिए हुए हैं. उस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते समय के साथ मधुर और प्रगाढ़ हो सकते हैं. 

स्वास्थ्य: ज्यादा खट्टी चीज खाना आपका पेट में सूजन का कारण बन सकती है.  इस बात के लिए चिकित्सक ने आपको खट्टी चीजों से दूर रहने की सलाह दी है. लेकिन आप चिकित्सक की बात को नहीं मान रहे हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र की सलाह पर छोटी सी धनराशि का निवेश कुछ में पूर्व कर चुके हैं. आप देखेंगे कि उसे धन निवेश में अच्छा प्रतिफल आता हुआ नजर आ रहा है. 

रिश्ते: कई बार रिश्ते आपसे बस प्यार और सम्मान की उम्मीद करते हैं. इस बात को ध्यान रखकर अपनी गलतियों की माफी दूसरों से मांग सकते हैं. 

