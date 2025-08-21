Mithun Tarot Rashifal 21 August 2025: मिथुन राशि वालों को मिल सकता है कठिन परिश्रम का फल, नए प्रेम संबंध की मुलाकात

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Six of swords

ये समय परिवर्तन का है. यह परिवर्तन जीवन के किसी भी क्षेत्र में होता नजर आएगा. नौकरी में मनचाही पदोन्नति न मिलने के कारण असंतोष बढ़ सकता है. नई नौकरी की तलाश किसी नए स्थान पर करने का प्रयास कर रहे है. कुछ कटु यादें बार बार परेशान कर सकती है. जिसके चलते कहीं अन्यत्र स्थानांतरण की कोशिश कर रहे है. प्रिय के साथ विवाह की इच्छा दोनों के परिजनों ने सिरे से नकार दी है. स्वीकृति की कोई आशा भी नजर नहीं आ रही है. आपने प्रिय के साथ नई जगह पर जाकर दोनों के जीवन की नई शुरुआत करने का मन बना लिया है. अब किसी की बात सुनने की कोई इच्छा नहीं रख रहे है. वर्तमान में चल रही कठिन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत अभी आप में नही है. स्थितियों से पलायन कर सकते हैं. जीवन की यह यात्रा भले ही धीमी हो. पर शुरुआत हो चुकी है. आगे सफलता भी प्राप्त होगी. यह विश्वास रखें.

स्वास्थ्य : लगातार यात्राओं के चलते खानपान की अनियमितता से पेट संबंधी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर चिंता बनी हुई है. किसी को उधार दिया पैसा वापस आने की उम्मीद नहीं दिख पा रही है. खर्चे बढ़ते जा रहे हैं.

रिश्ते : प्रिय के साथ विवाह बंधन में बंध सकते है. पिता की तबीयत को लेकर चिंतित रह सकते हैं. कहीं यात्रा पर जाने की तैयारी हो सकती हैं.

