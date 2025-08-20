scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 20 August 2025: वाणी में मधुरता और विनम्रता लाइए, बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 20 August 2025: कार्य क्षेत्र में परियोजना सफल होंगी. विवादास्पद मामलों में धन प्राप्ति और विजय की संभावना है. वाणी में मधुरता और विनम्रता लाइए. किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. जिसमें सफलता प्राप्त होगी.

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Six of wands

ये समय अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने का है. जीवन के कठिन प्रयासों और अपनों के साथ संघर्ष के बाद  मिली सफलता का स्वाद चख सकते हैं. इस सफलता को प्राप्त करने से जीवन में काफी बदलाव आया हुआ महसूस हो सकता है. सामने वाले आपकी योग्यता को उचित सम्मान दे सकते हैं. किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक स्थिति या रूप रंग को लेकर भेदभाव न करें. किसी को खुद से कमतर न समझें. सभी का साथ और सहयोग किसी सफलता को प्राप्त करने में आवश्यक होता है. कठिन परिश्रम का प्रतिफल हमेशा अच्छा ही होता है. अपनी जीत का जश्न मनाते हुए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ सकेंगे.कार्य के लिए नए लक्ष्य बनाएंगे. घमंड एवं अहंकार का शिकार न बने. दिन बीतते बीतते स्थितियों में सुधार आएगा. कोई शुभ समाचार जल्द ही  प्राप्त हो सकता है. कार्य क्षेत्र में परियोजना सफल होंगी. विवादास्पद मामलों में धन प्राप्ति और विजय की संभावना है. वाणी में मधुरता और विनम्रता लाइए.किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.जिसमें सफलता प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य : लगातार चली आ रही यात्राओं से थकान महसूस हो सकती है. अब समय खुद को  विश्राम देने का है.

आर्थिक स्थिति: कुछ अच्छे समाचार आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का है.रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद बाद गई है.

रिश्ते : प्रेम संबंध में नवीनता का एहसास होगा. खुद को सभी मतभेदों से दूर रखने में कामयाब रहेंगे.

