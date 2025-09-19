Mithun Tarot Rashifal 19 September 2025: बड़ा धन निवेश पूर्ण होने वाला है, खान पान मै परहेज रखें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Sun

जीवन में नया उल्लास और उमंग महसूस कर रहे हैं.लंबे समय से किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए की गई कोशिशें सफल नहीं हो पा रही थी.जिससे मन में निराशा आने लग रही थी.अचानक से अब सबकुछ चमत्कार की तरह बदलने लग रहा हैं.इस समय पूरी ऊर्जा और जोश के साथ कार्यों को आगे बढ़ाए.यदि कहीं मदद की जरूरत लग रही हैं.तो सामने वालों से मदद मांग सकते हैं.आप देखेंगे, कि सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अंत होने लग रहा हैं.इसके साथ ये समय थोड़ा सावधान रहने की सलाह भी दे रहा हैं.जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं.किसी व्यक्ति के बारे में उतना ही जानने की कोशिश करें.जितना सामने वाला बताना चाहे.इससे ज्यादा जानना आपको सबक दे सकता है.जोखिम पूर्ण कार्यों को करते समय पहले से ही सजग और सावधान रहें.अपने परिजनों , मित्रों और सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिताए.

स्वास्थ्य: मौसम में बदलाव छोटे बच्चे की तबियत को खराब कर सकता हैं.खान पान मै परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति: कोई बड़ा धन निवेश पूर्ण होने वाला है.इस पूंजी से जमीन का कोई उपजाऊ टुकड़ा खरीदा जा सकता हैं.

रिश्ते: दिल से निभाए रिश्ते विश्वास बनाए रखते है.विवाह के लिए मनचाहे साथी की तलाश जारी हैं.

---- समाप्त ----