scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 19 September 2025: बड़ा धन निवेश पूर्ण होने वाला है, खान पान मै परहेज रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 19 September 2025: जितना सामने वाला बताना चाहे.इससे ज्यादा जानना आपको सबक दे सकता है.जोखिम पूर्ण कार्यों को करते समय पहले से ही सजग और सावधान रहें.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Sun
जीवन में नया उल्लास और उमंग महसूस कर रहे हैं.लंबे समय से किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए की गई कोशिशें सफल नहीं हो पा रही थी.जिससे मन में निराशा आने लग रही थी.अचानक से अब सबकुछ चमत्कार की तरह बदलने लग रहा हैं.इस समय  पूरी ऊर्जा और जोश के साथ कार्यों को आगे बढ़ाए.यदि कहीं मदद की जरूरत लग रही हैं.तो सामने वालों से मदद मांग सकते हैं.आप देखेंगे, कि सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अंत होने लग रहा हैं.इसके साथ ये समय थोड़ा सावधान रहने की सलाह भी दे रहा हैं.जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं.किसी व्यक्ति के बारे में उतना ही जानने की कोशिश करें.जितना सामने वाला बताना चाहे.इससे ज्यादा जानना आपको सबक दे सकता है.जोखिम पूर्ण कार्यों को करते समय पहले से ही सजग और सावधान रहें.अपने परिजनों , मित्रों और सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिताए.

Advertisement

स्वास्थ्य: मौसम में बदलाव छोटे बच्चे की तबियत को खराब कर सकता हैं.खान पान मै परहेज रखें.

सम्बंधित ख़बरें

धन चोरी हो सकता हैं,थोड़ा सावधान रहें 
जरूरत से ज्यादा खर्चे ना करें, मानसिक तनाव बढ़ सकता है 
गलती को सुधार कर आगे बढ़ें, धन लाभ हो सकता है 
मीन राशि वालों की हर इच्छा होगी पूरी, खर्च पर रखना होगा धैर्य 
कुंभ राशि वालों को नौकरी में मिलेगी पदोन्नति, धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिलेगा 

आर्थिक स्थिति: कोई बड़ा धन निवेश पूर्ण होने वाला है.इस पूंजी से जमीन का कोई उपजाऊ टुकड़ा खरीदा जा सकता हैं.

रिश्ते: दिल से निभाए रिश्ते विश्वास बनाए रखते है.विवाह के लिए मनचाहे साथी की तलाश जारी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement