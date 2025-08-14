Mithun Tarot Rashifal 14 August 2025: मिथुन राशि वाले जल्दबाजी से बचें, सेहत का ध्यान रखें

मिथुन (Gemini):-

Cards:-Three of Swords

परिजनों से बातचीत कर सकते है. कुछ समय से कोई बड़ी बात सबसे छुपाते आए हैं. जिस कारण मन में इस बात का संदेह हमेशा रहा हैं. कि उन लोगों को इस बात की भनक ना लग जाएं. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ एक ही योजना पर कार्य करते हुए कोई विवादित स्थिति निर्मित हो सकती हैं. हो सकता हैं, कि उस समय स्थिति को देखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा स्थिति पर नियंत्रण कर लिया जाएं. पर कुछ समय बाद वहीं स्थिति थोड़ी और गंभीर रूप में सामने आने की संभावना बन रही हैं. अपने आस पास के वातावरण से सजग रहें. दूसरों की बातों पर बिना सोचे समझे निर्णय ना लें. प्रिय के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती हैं. आप जानते हैं, कि यहां आप गलत है. फिर भी सामने वाले के सामने उस बात की माफ़ी ना मांग कर,उल्टा सामने वाले को गलत साबित करना चाहते हैं. ऐसा कोई भी कार्य न करें. जो आप दोनों के बीच दूरी ले आएं. कुछ वक्त बिताने दीजिए. स्थितियां स्वयं सामान्य होने लगेंगी.

स्वास्थ्य: कुछ बुरे व्यसन जिससे चिकित्सक ने आपको दूर रहने की सलाह दी हैं. उसको छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: घर बनाने के लिए और धन राशि की आवश्यकता पड़ सकती हैं. किसी मित्र से इस संदर्भ में बात कर सकते हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी की जल्दबाजी की आदत तनाव दे सकती हैं. सामने वाले को समझने का प्रयास कर सकते हैं.

---- समाप्त ----