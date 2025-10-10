scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 10 October 2025: मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से यह समय रहेगा अच्छा, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 10 October 2025: किसी मित्र से नई नौकरी का अवसर मिल सकता हैं. इस नौकरी में आपको अच्छे वेतन वृद्धि के साथ जल्द ही विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Seven of cups

कई बार हमें पूर्ण सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए. जीवन पथ पर आगे बढ़ने का क्रम में अनेक खतरे और चुनौतियां आती रहती हैं. जिनका सामना  कर जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहता हैं. जो उसके मन में हैं. जल्द ही आपके सम्मुख अवसरों का अंबार आ सकता हैं.  ऐसे में महत्वपूर्ण ये हैं, कि आप किस अवसर का चयन करते हैं. जो आगे भविष्य में आपके लिए सर्वाधिक सुखदायी हो. किसी मित्र से नई नौकरी का अवसर मिल सकता हैं. इस नौकरी में आपको अच्छे वेतन वृद्धि के साथ जल्द ही विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं. कई बार झूठी आशा, गलत निर्णय और भावुकता कल्पनाओं के चक्कर में हम अवसर का उचित लाभ नहीं उठा पाते. तथा निराशा और अवसाद का शिकार हो जाते हैं. हम इतने महत्वकांक्षी है. तथा महत्वाकांक्षाओं को इतनी जल्दी और आसान तरीके से पूरा करना चाहते हैं.  कि इसके लिए हम गलत मार्ग पर चलने या अनैतिक कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते.  योजनाओं को आराम और सहज तरीके से क्रियान्वित करने की बजाय हम कल्पना करने लगते हैं.  कि कैसे कम समय में बिना अधिक मेहनत के हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएं. 

स्वास्थ्य: चिकित्सक के समझने के बाद भी अभी तक खानपान को नियंत्रित नहीं किया हैं. जिस कारण पहचान समस्याएं बढ़ सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से काफी अच्छा अच्छा समय हैं. रुके हुए कार्यों में प्रगति आ सकती हैं. 

रिश्ते: अपने रिश्तों को समझदारी से निभाएं.  बात-बात पर बहस करना या एक दूसरे से नाराज होना रिश्तों को कमजोर कर सकता है. 

---- समाप्त ----
