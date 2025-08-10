scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 10 August 2025: मिथुन राशि वालों को धन कमाने के नए स्त्रोत प्राप्त हो सकते है, सेहत ध्यान रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 10 August 2025: मनचाहे जीवनसाथी के साथ मुलाकात हो सकती हैं. समय के साथ कुछ लोगों के साथ रिश्ते में बदलाव आएगा. कुछ लोग आपकी काबिलीयत से ईर्ष्या करते है. उनके साथ दूरी बना कर रखिए.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Fool

उन्मुक्त जिंदगी जीना आपको पसंद है. कार्यों को नई सोच और समझ के साथ आगे बढ़ाना चाहते है. हालांकि कई बार ऐसे कार्यों में काफी जोखिम भी उठाना पड़ता है. लेकिन बिना जोखिम उठाए किसी नई तकनीक या सोच को आगे भी तो नहीं बढ़ाना मुश्किल होगा. आपके उच्च अधिकारियों ने एक कठिन परियोजना की जिम्मेदारी आप पर सौंपी है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है. कि आप इस परियोजना को उनकी अपेक्षाओं के अनुसार सफल बना पाएंगे. आपको भी विश्वास हैं,कि आप सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे. कुछ नए लोगों के साथ मिलकर किसी नए कार्य को शुरू कर सकते है. इन लोगों से मुलाकात भविष्य में अच्छा प्रतिफल लेकर आएगी. मनचाहे जीवनसाथी के साथ मुलाकात हो सकती हैं. समय के साथ कुछ लोगों के साथ रिश्ते में बदलाव आएगा. कुछ लोग आपकी काबिलीयत से ईर्ष्या करते है. उनके साथ दूरी बना कर रखिए. उच्च शिक्षा प्राप्ति की इच्छा रखते आए है. जो शीघ्र ही पूरी हो सकती है. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. हो सकता हैं,कि नौकरी में प्रमोशन के साथ स्थानांतरण भी प्राप्त हो. अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं. आपकी समझदारी की कदर लोगों को है.

स्वास्थ्य: किसी बड़ी बीमारी को लेकर बनी चिंता से राहत मिल सकती है. गर्भवती महिलाएं अपना खास खयाल रखें.

आर्थिक स्थिति: धन कमाने के कुछ नए स्त्रोत प्राप्त हो सकते है. दूसरों को देख कर खर्चे न करें.

रिश्ते:पति पत्नी के बीच चली अनबन को खत्म करने खत्म कर सकते हैं. अपने कार्यों को अच्छे से पूरा करें.

