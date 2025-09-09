Mithun Tarot Rashifal 9 September 2025: मित्र से आर्थिक मदद मिल सकती है, संतान को विदेश भेज सकते हैं

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Hanged Man

आपके मित्र ने अपने नए कार्य में आपको साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है.आपके मित्र को आप पर काफी भरोसा है.अपने किसी खास रिश्ते में अपने लिए कुछ कठोर निर्णय लिए है.जिन पर आप को खरा उतरकर दिखाना है.आपके कुछ कार्यों के कारण आपके परिजनों को काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है.जिसके कारण आप काफी आहत हुए है. इस शर्मिंदगी के चलते अपने व्यापार में काफी बदलाव ला सकते हैं.ताकि आपके कारण अब आपके किसी भी प्रिय को कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी.हो सकता है, कि आने वाला परिवर्तन आपके नियंत्रण में न रहे.पर जब आप एक बार कदम उठा लेंगे.तो आपके लिए वापस लौटना असंभव होगा.यह बात आप अच्छे से जानते है.आपको विश्वास हैं,कि जल्द ही सबकुछ अच्छा ही होगा.थोड़ा धैर्य और संयम आपको इस कठिन समय में धैर्यपूर्वक रहने में मदद करेगी.अपनी वाणी और गुस्से को नियंत्रित रखिए.यदि कोई जायदा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हो.तो उससे दूर ही रहें.

स्वास्थ्य : कार्य की अधिकता के चलते मानसिक और शारीरिक थकान महसूस कर सकते हैं. परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है.

आर्थिक स्थिति: मित्र के व्यवसाय में आर्थिक मदद कर सकते हैं.खर्चो पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे. संतान को शिक्षा के लिए विदेश भेजने की योजना तैयार कर सकते हैं.

रिश्ते : लंबे समय से चली आ रही किसी पारिवारिक लड़ाई का अंत हो सकता है.किसी बुजुर्ग की समझाइश पर सब लोग समझौता कर सकते हैं.

---- समाप्त ----