Mithun Tarot Rashifal 9 August 2025: मिथुन राशि वाले पेट की समस्या से परेशान हो सकते हैं, किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Wheel of Fortune

अचानक से काफी सारे बदलाव जीवन में आते नजर आ रहे हैं. इससे सबकुछ पहले से बेहतर होने लग सकता है. नए रिश्ते,नए अवसर, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. किसी बड़े कार्य में सफलता जल्द ही मिलने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है. रुके हुए कार्यों में गति आने लगी है. बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार की पहल हो सकती है. ऐसे लोग जो आपकी तरक्की से जलते आए हैं. उनसे अब दूर हो सकते हैं. बड़े घर को खरीदने की योजना बन सकती है. आप ऐसा महसूस करेंगे. जैसे कि आपकी किस्मत ने अब खुशियों के सारे दरवाजे खोल दिए हैं.

अतीत का कोई ऐसा रिश्ता,जिसकी यादें आपको हमेशा परेशान करती आई हैं. वो अब सामने आ सकता हैं. दोनों एक नई शुरुआत करने की सफल कोशिश कर सकते हैं. परिवार में संपत्ति को लेकर बना विवाद अब समझौते से सुलझ सकता हैं. अगर आपके ऊपर कोई अपराधिक मामला दर्ज है. तो वहां से भी मुक्त हो सकते है. खुद को पहले से ज्यादा खुश और आजाद महसूस कर सकेंगे.

स्वास्थ्य: गैस और एसिडिटी के कारण पेट में काफी दर्द रहने लगा है. किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह ले सकते है.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश किसी संपत्ति में कर सकते हैं. अपने किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऋण लेने का प्रयास करेंगे.

रिश्ते: कुछ लोगों से मित्रता आपके लिए घातक साबित हो सकती है. ऐसे लोगों से दूर रहें.

---- समाप्त ----