Mithun Tarot Rashifal 8 August 2025: मिथुन राशि वाले खर्चो पर नियंत्रण करेंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है 

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 8 August 2025: खद समाचार आपको परेशान कर सकता है. धैर्य और संयम के साथ इस परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखें.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-
Cards:- Death

अचानक से प्राप्त हुआ कोई दु:खद समाचार आपको परेशान कर सकता है. धैर्य और संयम के साथ इस परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखें. धैर्य और संयम के साथ इस परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखनी है. पूर्व से चली आ रही कुछ कठिन परिस्थितियों अब निजात मिलती नजर आ रही है. ऐसे लोग जिन्हें आपके कार्यों या सोच से हमेशा ईर्ष्या रही है. वो अब आपसे दूरी बना सकते है. प्रेम संबंध में भी दूरी आ सकती है. जो कुछ भी आपके लिए बेहतर नही हैं, वो धीरे धीरे जीवन से दूर होते नजर आएंगे. 

यदि कोई रिश्ता बिगड़ चुका था, तो इस समय उसको पुनः जीवन देने के प्रयास बेहतर हो सकते हैं. जीवन में जल्द ही एक बदलाव आने वाला है. आने वाला यह बदलाव आपके लिए सुखद और फायदेमंद साबित होगा. आपके कार्य क्षेत्र में भी नए अवसर आते दिख रहे है. यह अवसर आपको उन्नति की राह पर लेकर जाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे. हो सकता हैं,कि आने वाले बदलाव से पूर्व किसी अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. आने वाली इस अप्रिय स्थिति में आप खुद को काफी मजबूत होता देखेंगे. 

स्वास्थ्य : किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर काफी चिंतित हो सकते हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि यह सब जल्दी सामान्य हो जाए . दुर्घटना में चोट लग सकती है. सावधान रहे. 

आर्थिक स्थिति: पूर्व में हुए आर्थिक नुकसान से खुद को उभरने की कोशिश कर सकते हैं. खर्चो पर नियंत्रण करेंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. 

रिश्ते : अपनों ने हमेशा दुख और तकलीफ दी है. नए रिश्ते बनाने में डर महसूस करते हैं. किसी नए व्यक्ति का आगमन आपको डर से बाहर निकलने में मदद कर सकता है. मित्रों के साथ अच्छा वक्त व्यतीत कर सकते हैं. 
 

