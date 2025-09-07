scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 7 September 2025: चंद्र ग्रहण पर आज मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाभ मिल सकता है, खर्चों पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 7 September 2025: संतान प्राप्ति की सूचना मिल सकती है.काफी समय से इस सूचना का इंतजार रहा है.कभी कभी कुछ कठोर निर्णय कार्य क्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में लेने पड़ सकते है.हो सकता हैं,कि सभी प्रियजन या सहयोगी इस निर्णय से खुश ना हो.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Emperor 

किसी बड़े व्यक्ति के खुद को पारिवारिक  जिम्मेदारियों से अलग करने के कारण अचानक से परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती हैं.जिसके चलते अभी आप सभी के साथ संतुलन बनाने में खुद को असफल पा रहे है.पर आपको विश्वास है कि जल्द ही सभी के साथ आप सामंजस्य स्थापित कर लेंगे.किसी कार्य को लेकर आपके और आपके सहयोगियों के बीच तनाव हो सकता हैं.अपने अनुभव से आप इस स्थिति से बाहर आने के प्रयास कर सकते हैं.किसी बड़े व्यक्ति या पिता का सहयोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग करेगा.परिवार के प्रति सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह बखूबी करते आए है प्रेम संबंध में प्रिय की आयु आपसे अधिक हो सकती है.मित्रता से शुरू हुआ ये संबंध प्रेम में तब्दील हो सकता है.कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ किसी परियोजना को लेकर मतभेद हो रहे है.जिसके चलते आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग सक्रिय हो सकते है.व्यवहार कुशलता और ईमानदारी के चलते आप उच्च अधिकारियों की प्रशंसा पाते आए है.यह बात कुछ लोगों को पसंद नही हैं.संतान प्राप्ति की सूचना मिल सकती है.काफी समय से इस सूचना का इंतजार रहा है.कभी कभी कुछ कठोर निर्णय कार्य क्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में लेने पड़ सकते है.हो सकता हैं,कि सभी प्रियजन या सहयोगी इस निर्णय से खुश ना हो.पर भविष्य की बेहतरी के लिए यह कदम उठाना पड़ सकता हैं.

स्वास्थ्य : लंबे समय से दांत दर्द  परेशान कर सकता है.किसी भी समस्या को नजरंदाज करने से वो आगे और बढ़ती जायेगी.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय को आगे ले जाने के प्रयास सफल हो सकते है.इससे काफी आर्थिक लाभ मिल सकेगा.खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते : काफी समय बाद प्रिय से मिलने की खुशी महसूस कर सकेंगे.संतान के साथ उसकी शिक्षा को लेकर विमर्श कर सकते है.

