Mithun Tarot Rashifal 6 October 2025: वाद विवाद ना करें, धनराशि प्राप्त हो सकती है

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 6 October 2025: ऐसी स्थिति में अपने भय पर काबू पाना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा. आप सफलता प्राप्ति के साथ ही किसी ऐसे परेशानी में फस जाए.

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Seven of wands

जीवन में सफलता प्राप्ति का उद्देश्य सिर्फ जीतना ही नहीं होता है. बल्कि अपने कार्यों से कुछ सीखने के लिए भी होता हैं.  कार्यों में आ रही चुनौतियों और बाधाएं आपके जीवन की  विभिन्न परिस्थितियों में खुद को संभालना और उन परिस्थितियों से सुरक्षित बाहर निकलने का सबक दे सकती हैं. इस समय कार्य क्षेत्र में आया कोई नया अधिकारी सभी लोगों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर सकता है.  वह कुछ सहयोगियों को अपने साथ इस कार्य क्षेत्र में स्थानांतरित करवाकर ला सकता हैं. हो सकता हैं, कि आने वाले सहयोगी उतनी काबिलियत नहीं रखते है.  जितना कि आप और आपके पुराने सहयोगीगण. इस समय आप सही समय आने का इंतजार कर सकते हैं.  इस समय आप आंतरिक संघर्ष का सामना कर सकते हैं. यह संघर्ष आपके मन के भीतर चले हुए किसी भय को लेकर हो सकता है.  हो सकता हैं,कि आप सफलता प्राप्ति के साथ ही किसी ऐसे परेशानी में फस जाए. जिसमें आप स्वयं को अकेला पाएंगे. ऐसी स्थिति में अपने भय पर काबू पाना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा. 

स्वास्थ्य: इस समय किसी के साथ वाद विवाद ना करें.  आपको चोट लगने की संभावना बन रही है.  

आर्थिक स्थिति: परिवार में चल रहे संपत्ति के विवाद में समझौते हो सकते हैं.  जिसके चलते आपको किसी संपत्ति से बड़ी धनराशि की प्राप्ति हो सकती है. 

रिश्ते: किसी को खोने का डर आपको लगातार उस व्यक्ति को खुद से बांधकर रखने के लिए मजबूर कर रहा है . इस स्थिति में आपका ये सच साबित हो सकता है.  जरूरत से ज्यादा दूसरे पर काबू पाना उसे आपसे दूर कर देगा. 

