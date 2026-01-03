scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 3 January 2026: स्थिति से निपटने का प्रयास कीजिए, गुस्सा और अपशब्द ना कहें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 3 January 2026: छवि को धूमिल करने के साथ ही गलत कार्य करने वाले व्यक्ति की स्थिति को मजबूत बना देगा. स्थिति से निपटने का प्रयास कीजिए. गुस्सा और अपशब्द ना कहें.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Ten of swords
प्रिय के साथ उसके अतीत के रिश्ते को लेकर तनाव हो सकता है.सामने वाला अभी इस स्थिति में चुप्पी रखा है.जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता.जिसके होने का कारण समझ ना आए.समय रहते रहते स्थितियां समझ आने लगेंगी.पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में धोखा हो सकता है. हो सकता हैं,कि स्थितियों को नजरअंदाज करना आपको किसी बड़े धोखे का हिस्सा बना दे.आसपास के वातावरण को सामान्य समझना कई बार चुनौतियों को पैदा कर देता है. जरूरत से ज्यादा अंधविश्वास के चलते कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता का श्रेय सहयोगी अपने नाम कर सकता है.इस स्थिति के लिए तैयार न होने से मन व्यथित हो सकता है.

इस समय धैर्य और संयम के साथ स्थिति से निपटने का प्रयास कीजिए.अत्यधिक गुस्सा और अपशब्दों का प्रयोग  छवि को धूमिल करने के साथ ही गलत कार्य करने वाले व्यक्ति की स्थिति को मजबूत बना देगा.शांत दिमाग से स्थिति से बाहर निकालने के विकल्प खोजने का प्रयास कीजिए.दुविधा होने पर आत्मीय व्यक्ति से मदद ले सकते है.

स्वास्थ्य: किसी नुकीली चीज से कार्य करते वक्त चोट लग सकती है. ऐसी किसी भी चीज से कार्य करते समय थोड़े सजग रहिए.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए.व्यर्थ के खर्चों को नियंत्रित कीजिए.

रिश्ते: परिवार के साथ समय व्यतीत कीजिए. परेशानियों को अपने परिवार के साथ साझा कीजिए.

