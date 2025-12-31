Mithun Tarot Rashifal 1 January 2026: निवेश के प्रयास गति पाएंगे, संवाद को मजबूती मिले

मिथुन - आवश्यक मामलों में धैर्य से काम लें. विविध विषयों सहजता बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. जल्दबाजी व अहंकार से बचेंगे. परिजनों का साथ पाएंगे. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी निभाने में आगे रहेंगे. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. न्यायिक विषय गति लेंगे. वैदेशिक मामलों में उत्साहित रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. कार्य वक्त पर पूरा करें. बजट पर नियंत्रण रखे. शुभ कार्यां में शामिल होंगे. दान धर्म बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामलों में दिखावे व उतावलेपन से बचें. साहस और संपर्क बनाए रखें. करियर व्यापार सामान्य रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में सजग रहेंगे. पूर्व मामले उभर सकते हैं.

धन संपत्ति- बजट के अनुरूप निर्णय लें. निवेश के प्रयास गति पाएंगे. संवाद को मजबूती मिलेगी. आर्थिक प्रयासों में सामान्य स्थिति रहेगी. लेनदेन पर अंकुश रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. निजी संवाद में सहजता बनाए रखें. अपनों को भेंट दे सकते हैं. रिश्तों का सम्मान करेंगे. विपक्ष सक्रियता दिखा सकता है. अतार्किक बातों व प्रतिक्रिया से बचेंगे. सामंजस्य और परामर्श बनाए बढ़ाएं. प्रिय से मुलाकात की संभावना रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य बढ़ाएं. पहल से बचें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. मनोबल उूंचा बनाए रहें.

शुभ अंक : 1, 3, 5

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. विनम्र रहें.

