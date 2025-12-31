आज 31 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: साल के आखिरी दिन मीन राशि वाले न करें ये गलती, रिश्तों में मेलजोल में बढ़ाएं

मिथुन - आय की अपेक्षा खर्च कई गुना अधिक रह सकता है. अपनों के लिए मूल्यवान भेंट ले सकते हैं. रिश्तों को संवारने में प्रयासरत रहेंगे. लेनदेन में सजगता रखें. सहजता से आगे बढ़ें. कामकाज सामान्य रहेगा. दूर देश की यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि रहेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. निवेश संबंधी एवं खर्चीली गतिविधियों पर ध्यान बढ़ेगा. विदेशी मामलों में रुचि लेंगे. संबंधियों से बनाकर चलेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा. आर्थिक मामले प्रभावित रह सकते हैं. नीति नियम का पालन करें. व्यवस्था और अनुशासन रखें. व्यावसायिक कार्यों में भूलचूक से बचें.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष संतुलित बनाए रखें. बजट से अधिक निवेश से आगे उलझन बढ़ सकती है. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. अपरिचित से दूर रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- भेंट व संवाद में स्पष्टता बनाए रहें. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषी बने रहें. धूर्त लोगों से सावधानी बरतें. चर्चा संवाद में सहज रहें. सबसे तालमेल बनाकर रखेंगे. रिश्तों में मेलजोल में बढ़ाएंगे. निजी बातों पर फोकस रखें. आवश्यक निर्णय लेने में उतावली न दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य से आगे बढ़ें. अनुशासन पर जोर होगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. वचनबद्धता से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 4 5 7

Advertisement

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. दिखावे से बचें.

---- समाप्त ----