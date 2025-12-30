आज 30 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: उत्साहित रहेंगे, वार्ताएं सफल होंगी

मिथुन - पेशेवर कार्यां में रुचि बढ़ाएंगे.पेशेवरों के सहकार की कोशिश बढ़ाएंगे.आर्थिक लाभ संवारने में सहयोगी समय है.मित्र मददगार रहेंगे.प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे.प्रभावी प्रदर्शन करेंगे.बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी.जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा.लोगों का भरोसा जीतेंगे.लाभ के अवसरों को भुनाएंगे.जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे.पेशेवर व अनुबंधों में उत्साह दिखाएंगे.लेनदेन में सकारात्मकता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में पद प्रभाव बेहतर बना रहेगा.पेशेवर कार्यां में रुचि रखेंगे.उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे.विविध कार्यां में गति आएगी.कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषय सकारात्मक बने रहेंगे.कामकाजी पक्ष पर बल रहेगा.वित्त प्रबंधन का लाभ लेंगे.परिणामों से उत्साहित रहेंगे.वार्ताएं सफल होंगी.नए मामलों में सक्रियता आएगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात को अपनों से कह पाएंगे.सुखद वातावरण बन रहेगा.रिश्तों का लाभ उठाएंगे.स्वजनों के हितों को बढ़ाएंगे.सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.संवाद में सफलता मिलेगी.रिश्तों में सहजता बनी रहेगी.प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे.संबंधों में गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा.कार्यां में गति आएगी.उत्साह मनोबल रहेगा.व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी.सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक : 3 5 6 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं.जल्द उठें.

