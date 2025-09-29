scorecardresearch
 

आज 29 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले कार्यक्षेत्र में हासिल करेंगे उपलब्धियां, व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 29 September 2025, Gemini Horoscope Today: शुभता का संचार रहेगा. समय तेजी से सुधार पाएगा. स्वजनों का सानिध्य बढ़ाएं. प्रबंधन प्रशासन संवरेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. जीत का प्रतिशत बढे़गा.

मिथुन - साझा संबंधो में शुभता बनी रहेगी. टीम के प्रयास फलेंगे. पेशेवर कार्या में हलचल बढ़ेगी. व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. समय तेजी से सुधार पाएगा. स्वजनों का सानिध्य बढ़ाएं. प्रबंधन प्रशासन संवरेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. जीत का प्रतिशत बढे़गा. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाएंगे. आर्थिक गतिविधियों एवं औद्योगिक प्रयासों सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. उद्योग कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में मजबूती रहेगी. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. कामकाज में गति बढ़ाएंगे. पेशेवर सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़ी उपलब्धियां को प्राप्त पाएंगे. करियर व्यापार में शुभता रहेगी.

धन संपत्ति- भूमि भवन के कार्य सधेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. संपत्ति बढ़त पर रहेगी. साझीदारी के प्रयासों को गति देंगे. नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में मजबूती लाएंगे. मेलजोल में रुचि बनी रहेगी. करीबियों के साथ सुखद पलों को बिताएंगे. घर में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बना रहेगा. श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे. रिश्तों को मजबूती बनाए रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रखेंगे. करीबी का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संबंधों पर फोकस बना रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस से काम लेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. तेजी दिखाएंगे. लापरवाही से बचें.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशती का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. सहकारिता पर जोर रखें.

