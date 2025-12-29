scorecardresearch
 
आज 29 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी

Aaj ka Mithun Rashifal 29 December 2025, Gemini Horoscope Today: एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण पर जाएंगे. मित्र भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखेंगे. करीबीजन सहयोगी होंगे.

gemini horoscope
मिथुन- करियर संवार पर बना रहेगा. वाणिज्यिक प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. नवाचार पर जोर रखेंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. मित्र संबंधों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में उन्न्नति बनाए रखेंगे. लाभ और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली रहेगा. प्रलोभन से बचेंगे. उत्साह से काम लेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में इच्छित उछाल के संकेत हैं. लाभ प्र्रतिशत संवार पाएगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. सत्ता से संबंध व प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय हितों के संरक्षण में सफल होंगे. पेशेवर लाभ पर ध्यान देंगे. साख सम्मान संवारेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. विविध अनुबंध पक्ष में बनेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- निजी कार्य सहज बनेंगे. संबंधो में मिठास रहेगी. चर्चा में उमंग उत्साह रखेंगे. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण पर जाएंगे. मित्र भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखेंगे. करीबीजन सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 5

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. दान दें.

