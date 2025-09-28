आज 28 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे, निवेश पर नियंत्रण रखेंगे

मिथुन - सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाने और सतर्कता बनाए रखने का समय हे. नीतिगत मामलों में ढिलाई से बचेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश होगी. पेशेवरजन रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. रिश्तों में सहजता व सहकार बनाए रखें. अपनी बात स्पष्टता से कहेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. तार्किकता और मेहनत के बल पर कार्य साधेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाभावना बनाए रहेंगे. उधार के लेनदेन को टालेंगे.

नौकरी व्यवसाय- तार्किकता पर जोर होगा. विविध विषय पूर्व के अनुरूप बने रहेंगे. सेवाकर्मी अच्छा करेंगे. अवरोधों को धैर्य से दूर करेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. समकक्षों का सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- साहसिक प्रदर्शन बनाए रहेंगे. वचन देने से बचें. अनुशासन बनाए रखें. आर्थिक विषयों में सजगता रखें. चतुराई से बढ़त बनाए रहेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. ठगों एवं उधारी से बचें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में उत्साह न दिखाएं. करीबियों से चर्चा में संकोच का भाव रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता लाएं. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना संभव है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहें. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएं. सबके प्रति मान सम्मान का भाव रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें. जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल उत्साह रखें. निरंतरता व परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 5 और 6

शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. नियम से चलें.



---- समाप्त ----