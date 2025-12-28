आज 28 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: करीबी सहयोगी होंगे, स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे

मिथुन - प्रबंधकीय प्रयासों को संवारेंगे.सबका साथ और सहयोग पाएंगे.शासन के मामलों में प्रभाव बढ़ेगा.उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे.मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे.परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे.सूझबूझ व सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.मन की बात स्वजनों से कहेंगे.खानपान में सात्विकता रखेंगे.ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंंगे.प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे.महत्वपूर्ण कार्योंं में सक्रियता दिखाएंगे.सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सफलता पाएंगे.कार्यगत सबको जोड़े रखेंगे.प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे.विविध प्रयास गति पाएंगे.निरंतरता बनाए रखेंगे.पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक मजबूती बनी रहेगी.अवसरों को भुनाने पर जोर रहेगा.व्यवस्था में सुधार आएगा.नियमों का पालन करेंगे.करीबी सहयोगी होंगे.स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा.अपनों के साथ वक्त बिताएंगे.करीबियों के साथ सुखद पल साझा करेंगे.खुशियों के अवसर बनेंगे.प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे.अपनों से दिल की बात साझा करेंगे.निजी मामलों में भावनात्मक सबल रहेंगे.स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-- व्यक्तित्व संवार पर रहेगा.आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे.स्वयं पर ध्यान देंगे.स्वास्थ्य संतुलित बना रहेगा.मनोबल बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 1 4 5

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----