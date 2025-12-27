आज 27 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों के आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा

मिथुन - जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे. शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्ति मददगार होंगे. लाभ संवारने में आगे बने रहेंग. करियर की उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. विविध कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. शासन प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. साहस बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. विविध विषयों में पहल पराक्रम रखेंगे. अधिकारियों से भेंट बढ़ाएंगे. लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. सफलता प्रतिशत संवारेंगे. प्रबंधन पर जोर होगा.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधन संकारात्मक बनेंगे. सत्ता से नजदीकी बढ़ेगी. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. धन धान्य के कार्य प्रभावी बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सहजता दिखाएंगे. चर्चाओं में पहल रखेंगे. करीबियों व परिजनों में तालमेल रहेगा. स्पष्ट व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. घर परिवार में अतिथि घर आ सकते हैं. संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख रहेगा. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान व शैली पर ध्यान देंगे. शुभकर सूचनाएं प्राप्त होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर करेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. चर्चा संवाद बढ़ाएं.

