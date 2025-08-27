scorecardresearch
 

Feedback

आज 27 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: गणेश चतुर्थी पर मिथुन राशि वाले आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे, करें ये खास उपाय

Aaj ka Mithun Rashifal 27 August 2025, Gemini Horoscope Today: करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. घरेलु मामलों में अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - घर परिवार में सबसे बनाकर चलें. वरिष्ठों की अवहेलना व अनदेखी से बचें. अपनों की खुशी पर जोर होगा. प्रबंधन में संवार के लिए प्रयासरत रहेंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. घरेलु मामलों में अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. भावावेश में नहीं आएंगे.

नौकरी व्यवसाय-  करियर व्यापार के प्रयास संवारेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रबंधन पर जोर बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा.

धन संपत्ति - इच्छित वस्तु की खरीदी करेंगे. भवन वाहन के प्रयास बनेंगे. आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे. वाणी व्यवहार पर अंकुश रखेंगे. प्रतिभा से लाभ संवारेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. बड़प्पन की सोच बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

भवन वाहन के मामले हल होंगे, अति उत्साह और आवेश से बचें 
मिथुन: अनजान लोगों से मुलाकात होगी, मन कि चिंता दूर होगी 
मिथुन: आपका पराक्रम बढ़ेगा, अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी 
पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बढत पर बने रहेंगे, व्यवस्था को बल देंगे 
योजनाएं व प्रस्ताव जिम्मेदारों से साझा करेंगे, उचित फैसले लेंगे 

प्रेम मैत्री- घर परिवार पर फोकस बना रहेगा. अपनों से करीबी बढे़गी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद से बचें. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ी रहेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. झूठ से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement