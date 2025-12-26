scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 26 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: पेशेवर अच्छा करेंगे, आत्मविश्वास को बल मिलेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 26 December 2025, Gemini Horoscope Today: वित्तीय लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी मामलों में उछाल बना रहेगा. चहुंओर शुभता बढ़त पर बनी रहेगी.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - भाग्य की मदद से लाभ अच्छा बना रहेगा. करियर व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी. मित्रों के सहयोग से परिणाम साधेंगे. धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. पेशेवर मामले साधेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. विविध परिणामों में शुभता का संचार रहेगा. सुखदस्थिति के संकेत हैं. सभी सहयोगी बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज उम्दा रहेगा. चहुंओर तेज सुधार के संकेत रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. लंबित योजनाओं में सक्रियता आएगी. महत्व के कार्योंं से जुड़ेंगे.

धन संपत्ति-- वित्तीय लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. आर्थिक मामले संवारेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी मामलों में उछाल बना रहेगा. चहुंओर शुभता बढ़त पर बनी रहेगी. सहजता से कार्य करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वालों के उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे
धन लाभ के रास्ते बनेंगे, जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा
वाणी पर नियंत्रण रखें, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी
मिथुन राशि वाले भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे, विविध विषयों में परिणाम मिश्रित रहेगा
Mitun rashi daily advice on family and vehicle safety
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता पर नियंत्रण रखेंगे. निजी संबंधों में रुचि रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. आदरभाव बनाए रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. पारिवारिक विषयों में मजबूती आएगी. उद्योग में प्रभाव बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध योजनएं आगे बढ़ाएंगे. उत्साह मनोल ऊंचा रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 6 और 8

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. संकल्प भाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement