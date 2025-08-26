आज 26 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: भवन वाहन के मामले हल होंगे, अति उत्साह और आवेश से बचें

मिथुन - भावनात्मक मामले सामान्य रहेंगे. करीबियों के साथ समर्थन मिलेगा. शासन सत्ता के विषयों में सफलता की चाह बढ़ेगी. विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास प्रभावी बनेंगे. आर्थिक कार्य व्यापार संवार पर रहेगा. पेशेवर संबंधों को मजबूती मिलेगी. अपनों की बातों को अनदेखा नहीं करेंगे. पूर्वाग्रह में नहीं आएं. उच्च संस्कार परंपराएं निभाएं. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. निजी मामले पूर्ववत् बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता और अनुशासन रखें. कामकाजी प्रयासों में प्रभावी बने रहेंगे. कला कौशल पर जोर रहेगा. करियर में गंभीरता बढ़ाएंगे. व्यवसाय में सफलता मिलेगीं.

धन संपत्ति- वित्तीय योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत समझ व स्पष्टता बढे़गी. विविध मामले लाभप्रद रहेंगे. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद का स्तर आकर्षक बना रहेगा. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. मन की बात में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में बात न रखें. साहस संपर्क बढ़ाएं. अपनों की सीख सलाह से चलें. भावुकता से बचेंगे. अतिसंवेदनशील नहीं बनें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान दें. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. बड़प्पन से काम लें. रहन सहन आकर्षक रहेगा. अतिउत्साह में न आएं.

शुभ अंक : 5 7 8 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अहं से बचें.

