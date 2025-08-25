scorecardresearch
 

आज 25 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बढत पर बने रहेंगे, व्यवस्था को बल देंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 25 August 2025, Gemini Horoscope Today: व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें.

gemini horoscope
मिथुन - प्रबंधन के क्षेत्र में शुभता का संचार बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में उचित बदलाव लाने का भाव रहेगा. वित्तीय लाभ बढ़त पर रहेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी. परिजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें.

नौकरी व्यवसाय - लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. शासन प्रशासन के कार्यां पर फोकस बढ़ाएं. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बढत पर बने रहेंगे. व्यवस्था को बल देंगे.

धन संपत्ति- निर्णय में उतावलेपन से से बचें. गलती से कार्य प्रभावित होने की आशका है. आर्थिक विषय प्रभावी बने रहेंगे. परंपरागत व्यवसाय स्थापित करने की सोच रखेंगे. विविध प्रयासों को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार से समय देने की सोच होगी. निजी संबंध बेहतर बनेंगे. परिजनों से संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद में नहीं आएंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 2 5 7 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करें. आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. बड़ा सोचें.
 

