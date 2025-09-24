आज 24 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: व्यवस्था पर भरोसा बढाएंगे, नियमों का पालन करेंगे

मिथुन - व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देंगे. मित्रों का साथ खुशहाल बनाए रखेगा. परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. शिक्षा संबंधी विषय बेहतर होंगे. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. चहुंओर सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. निजी चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आवश्यक कार्योंं को गति देगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. निजी संबंध मजबूत रहेंगे.
नौकरी व्यवसाय- बुद्धि कौशल और स्मार्ट वर्किंग से उचित जगह बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उम्मीद से अच्छा कार्य करेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. उल्लेखनीय व प्रयास बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.
धन संपत्ति-- लाभवृद्धि बनी रहेगी. तेज निर्णय लेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. कार्यविस्तार के मामले संवरेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढाएंगे. नियमों का पालन करेंगे.
प्रेम मैत्री- अपनों से सहजता से बात कह पाएंगे. सकारात्मक नजरिया रिश्ते सहज बनाएगा. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. समय लेकर भेंट को जाएंगें बड़़प्पन रखेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. मित्र संबंध मजबूती पाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- सभी सहयोगी होंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिकता एवं व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. ऊर्जावान बने रहेंगे.
शुभ अंक : 5 6 और 8
शुभ रंग : हल्का हरा
आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मैत्री भाव बढ़ाएं. आज्ञा अनुपालन रखें.