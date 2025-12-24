आज 24 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे, विविध विषयों में परिणाम मिश्रित रहेगा

मिथुन - सूझबूझ और धैर्य से काम लें. विनय विवेक और अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करें. समय साधारण बना हुआ है. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचेंगे. व्यवस्थागत निर्देशों का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. बहस विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. सबका मान सम्मान रखें. लाभ का प्रतिशत साधारण बना रहेगा. घर परिवार में शुभता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- रुटीन पर ध्यान देंगे. विविध विषयों में परिणाम मिश्रित रहेगा. प्रबंधकीय निंयत्रण कठिन होगा. दबाव की स्थिति बनी रह सकती है. लेनदेन में सावधानी बरतें.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में पूरी तैयारी से कार्य आगे बढ़ाएं. पेशेवरों से सीख सलाह रखें. खर्च बढ़ा रहेगा. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. उतावली न करें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में सतर्कता बढ़ाएं. रिश्तों में भेंटवार्ता में सजग रहें. सहनशीलता रखें. भावुकता में आने से बचें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिवार के लोग सहयोग रखेंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्र साथ बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार उम्दा रहेगा. विनम्रता बनाए रखेंगे. क्रोध व आवेश में नहीं आएंगे. सहजता से कार्य करेंगे. आशंका से बचें. स्वास्थ्य पूर्ववत् बना रहेगा.

शुभ अंक : 5, 6, 9

शुभ रंग : हल्का हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सतर्क रहें.

