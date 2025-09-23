scorecardresearch
 

आज 23 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: व्यवस्था पर जोर देंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी

Aaj ka Mithun Rashifal 23 September 2025, Gemini Horoscope Today: वित्तीय मामलों में प्रभाव बनाए रहेंगे. आर्थिक एवं प्रबंधकीय प्रदर्शन संवरेगा. भवन वाहन में रुचि रखेंगे. विभिन्न कार्यों की सूची बनाएंगे.

मिथुन - घर परिवार में साधारण स्थिति रहेगी. लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया न दें. भेंट मुलाकात में सहज रहें. निजी क्षेत्रों में सजगता बनाए रहें. व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं पर फोकस रहेगा. रहन सहन प्रभावी रहेगा. कामकाजी प्रयास बनेंगे. रिश्तों पर जोर रखेंगे. तर्क विवाद से दूर रहेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता लाएं. उमंग उत्साह बना रहेगा. पेशेवर अच्छा करेंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. प्रबंधन संवार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सहजता सतर्कता बढ़़ाएंगे. लक्ष्यों को पाने पर ध्यान देंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. उद्योग में सहजता रहेगी. निरंतरता बनाए रखेंगे. कारोबार सकारात्मक रहेगा.
धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ाने पर फोकस बना रहेगा. वित्तीय मामलों में प्रभाव बनाए रहेंगे. आर्थिक एवं प्रबंधकीय प्रदर्शन संवरेगा. भवन वाहन में रुचि रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. विभिन्न कार्यों की सूची बनाएंगे.


प्रेम मैत्री- सबका साथ पाने के प्रयास रखें. सहकार और विश्वास बनाए रखें. चर्चा संवाद में विनम्रता बढ़ाएं. कमतर बातों को अनदेखा करें. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश रखेंगे. मेहमानों का सत्कार करेंगे. बड़प्पन पर जोर दें. अपनों की सुनें.

 स्वास्थ्य मनोबल- सहज व्यवहार बनाए रखें. क्रोध व ईर्ष्या से बचें. सुविधाओं पर ध्यान रहेगा. समकक्षों से सामंजस्य रखेंगे. सेहत पर जोर देंगे. उत्साह बढ़ाएं.  

शुभ अंक : 5 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. सामंजस्यता बढ़ाएं.

