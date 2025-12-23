आज 23 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले आर्थिक विषयों में लापरवाही से बचें, कामकाज पर बढ़ाएंगे फोकस

मिथुन - सेहत के मामले में लापरवाही नहीं दिखाएं. मौसमी सावधानियों को अनदेखा करने से बचें. व्यक्तिगत विषयों के प्रति गंभीरता बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों का सहयोग होगा. स्वजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. कुल परिवार के लोगां से करीबी रखेंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. आज्ञा अनुपालन और पेशेवरता बनाए रखेंगे. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. संकेतों को अनदेखा न करें. आज्ञापालन बनाए रखें. पूर्व असहजताएं उभर सकती हैं.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में बड़ों का सानिध्य और अनुसरण बनाए रखें. करियर कारोबार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. जल्दबाजी से बचें. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं. कार्यगत सामंजस्यता बढाएं. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं. बजट का दबाव बना रह सकता है. तैयारी से आगे बढ़ें. वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें. अनजान से सजग रहें. आर्थिक विषयों में भूलचूक व लापरवाही से बचें.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में विनय विवेक बढ़ाएं. प्रियजनों व करीबियों असहजता बढ़ सकती है. भेंटवार्ता में स्पष्टता बनाए रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. संबंधों का लाभ मिलेगा. भेंट में सामंजस्य बनाए रखें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. घरवालों की बातों को अनदेखा न करें. बात रखने में विनम्रता बढ़ाएं. अपनों का साथ रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- गोपनीयता पर बल दें. भावुकता से बचें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. खानपान सात्विकता रखें. आशंका से बचें.

Advertisement

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सजगता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----