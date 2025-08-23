आज 23 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन वाले करें ये खास उपाय, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

मिथुन - साहसिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित होंगे. संपर्क संवाद का स्तर ऊंचा बना रहेगा. पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़ेंगे. संस्कार एवं सभ्यता को बल देंगे. संपर्क संवाद और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. कामकाज प्रभावशाली बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- सक्रियता से कार्य करेंगे. संबंधों का लाभ लेंगे. कार्यक्षेत्र में सभी प्रभावित होंगे. सहकार भावना पर जोर बना रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रभाव बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवरजन हितलाभ संवारने में सफल होंगे. कार्य विस्तार की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. वित्तप्रबंधन पर फोकस होगा. परंपरागत विषयों को आगे बढ़ाएंगे. व्यावसायिक यात्रा बनी रहेगी. कार्यविस्तार संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- सबके साथ मेलमिलाप बेहतर बना रहेगा. संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. मन के विषयों में उत्साह रहेगा. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. पारिवारिक संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मन की बात सहजता से रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. साझा भावना बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उमंग आनंद बल पाएगा. दिनचर्या को नियमित बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 4 5 और 8

शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. समता का भाव रखें.

---- समाप्त ----