आज 22 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य सुधरेगा, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Mithun Rashifal 22 August 2025, Gemini Horoscope Today: करियर कारोबार में वृद्धि से उत्साह बढ़ेगा. वरिष्ठजनों से भेंट होगी. वाणिज्यिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. पेशेवर अवसर भुनाएंगे.

मिथुन - घर परिवार में सुख का संचार बढ़ा रहेगा. कुल कुटुम्ब के लोग आपसी भरोसा बढ़ाएंगे. भव्य व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित करेंगे. सपरिवार हर्ष आनंद से रहेंगे. मेहमानों का आगमन रहेगा. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. शुभ सूचना मिलेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण वार्ता सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. शंकाएं दूर होंगी.
 
नौकरी व्यवसाय- पेशेवर संवाद में तेजी बनी रहेगी. कार्य व्यापार के क्षेत्र में शुभता बढ़ेगी. करियर कारोबार में वृद्धि से उत्साह बढ़ेगा. वरिष्ठजनों से भेंट होगी. वाणिज्यिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. पेशेवर अवसर भुनाएंगे.

धन संपत्ति- मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे. बचत पर जोर रहेगा. धनधान्य बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- परिवारीजनों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. जिम्मेदारी का भाव रहेगा. रक्त संबंध संवरेंगे. सुख साझा करेंगे. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे. मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी. वचन पालन बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. मनोवांछित प्रस्ताव मिलेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. खानपान उम्दा रहेगा.

शुभ अंक :  3 4 5 और 6

शुभ रंग : लाइट ब्लू

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्रत संकल्प रखें.
 

